30 подержанных трамваев привезут в Кузбасс из Москвы

СЕГОДНЯ 21:18 2019-08-30T22:57:01+03:00

По 10 вагонов будет ездить в Новокузнецке и Кемерове

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Во время встречи с кемеровчанами, которая состоялась 30 августа, Сергей Цивилев ответил на волнующие горожан вопросы. Губернатор отметил, что в регионе будет развиваться общественный транспорт, и в скором времени из Москвы прибудут 30 подержанных трамваев.

На вопрос одного из горожан, какое будущее у электротранспорта в регионе, губернатор Кузбасса отметил, что намерен развивать электротранспорт в рамках планов по электрификации. При этом нужно не только приобретать новые трамваи, но и улучшать состояние трамвайных путей.

«В ближайшее время в регион поступят 30 трамваев - подарок от Москвы. По 10 единиц получат Кемерово и Новокузнецк, оставшиеся трамваи распределят по иным территориям Кузбасса», - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Также в регионе появятся и новые трамваи, однако к ним будут предъявляться особые требования. Так, вагоны обязательно должны соответствовать погодным условиям Сибири. Более того, на кузбасских дорогах будут обустраивать специальные выделенные полосы, по которым будут ходить электробусы.

ИСТОЧНИК KP.RU