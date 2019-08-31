Первую операцию провели пострадавшей от поджога одежды юной новокузнечанке

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-31T05:17:58+03:00

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В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 провели первую операцию 5-летней девочке. Ребенок в начале августа получил сильные ожоги после того, как одна из подруг подожгла ее платье.

«Девочке проведена операция, состояние ребенка стабильно тяжелое. При этом ей уже проводятся перевязки, также оказывается вся необходимая медицинская помощь», - цитирует сообщение пресс-службы НГКБ №1 ТАСС.

Напомним, 5-летняя девочка в начале августа играла вместе с подругами неподалеку от своего дома. Одна из подружек чиркнула зажигалкой, и легкий сарафанчик с воланами на самой младшей мгновенно загорелся. Девочка смогла дойти до дома, и там родители сразу вызвали скорую помощь.

Сейчас Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU