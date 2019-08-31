В понедельник в Кемерове ограничат стоянку

31 Авг. 07:11 2019-09-03T18:40:22+03:00

В течение шести часов на одной из улиц нельзя будет парковаться

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День знаний в этом году будет широко отмечаться в первые два сентябрьских дня. Для того, чтобы обеспечить безопасность школьников и студентов, в Кемерове запретят парковку.

Ограничения коснутся не всех улиц города, а только одного участка. Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, В связи с празднованием Дня знаний в Кузбасском государственном техническом университете в понедельник, 2 сентября, с 7.00 до 13.00 будет запрещена парковка транспортных средств на площади Волкова и на улице Весенней.

К слову, ограничение движения будет действовать и в Новокузнецке на время проведения Парада первоклассников. А порядок в День знаний будут охранять почти две тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU