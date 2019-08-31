СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-31T07:56:33+03:00

В Кузбассе не осталось ни одного пляжа Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Лето заканчивается, а вместе с ним и пляжный сезон. На сегодняшний день в Кузбассе прекратили работы все пляжи и отдыха у воды.

О том, что все в регионе завершился купальный сезон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Специалисты отмечают, что сейчас в регионе сохраняется неблагоприятная обстановка для купания и организации отдыха у водоемов. А из-за того, что температура воды и воздуха постепенно становятся ниже, растет риск происшествий на водных объектах.

- Во избежание нештатных ситуаций, рыбакам и судовладельцам следует проявлять максимум осмотрительности, - отметили в пресс-службе ведомства. - Родителям стоит уделить особое внимание нахождению детей у воды и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU