2019-08-31T09:04:47+03:00
Общество

После поездки в стоматологию кемеровчанин лишился прав

Мужчину также приговорили к 120 часам обязательных работ.
Екатерина РОМАНОВА
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После поездки в стоматологию кемеровчанин лишился правПосле поездки в стоматологию кемеровчанин лишился правФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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35-летний житель города Кемерово лишился водительских прав. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии, однако у самого кемеровчанина другая версия.

Сотрудники ГИБДД в апреле текущего года остановили в Рудничном районе автомобиль. Иномарка привлекла внимание тем, что двигалась по придомовой территории на высокой скорости. Во время общения с водителем инспекторы установили, что он не только был лишен прав за нетрезвую езду, но и в этот раз сел за руль после употребления алкоголя.

У водителя же была своя версия: он возвращался с приема у стоматолога и для того, чтобы продезинфицировать рот, прополоскал его водкой. Тем не менее, освидетельствование подтвердило: мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Собранные полицейскими материалы были направлены в суд, который признал водителя виновным и приговорил его к 120 часам обязательных работ. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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