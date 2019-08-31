Поиски пропавшей в мае беременной жительницы Юрги прекращены

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-31T13:25:38+03:00

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В Кузбассе прекращены поиски пропавшей три месяца назад беременной женщины. О том, чем завершились поиски, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Поиски пропавшей беременной жительницы города Юрги завершились. Женщину обнаружили погибшей – об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Обстоятельства, при которых женщина была обнаружена, а также причины ее смерти не сообщаются.

Напомним, женщина, которая находилась на последних месяцах беременности, ушла из дома 28 мая и перестала выходить на связь с родными. В течение трех родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции пытались разыскать пропавшую.

ИСТОЧНИК KP.RU