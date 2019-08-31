2019-08-31T14:45:37+03:00
Общество

Открытие Кемеровского президентского кадетского училища покажут в прямом эфире

Церемония открытия состоится 1 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Открытие Кемеровского президентского кадетского училища покажут в прямом эфире. ФОТО: кадр видео Минобороны РФ.Открытие Кемеровского президентского кадетского училища покажут в прямом эфире. ФОТО: кадр видео Минобороны РФ.
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Президентское кадетское училище, строительство которого началось всего год назад, уже первого сентября будет торжественно открыто. Как это будет происходить, можно будет увидеть в трансляции.

Кемеровское президентское кадетское училище запускает первую очередь. Кадеты, прошедшие серьезные испытания и поступившие сюда, получат всестороннее образование. При их обучении будут использоваться современные технологии. 360 кадетов – а именно столько мальчишек в этом году переступили порог училища – будут здесь жить, а их обеспечение возьмет на себя государство. К слову, 2019 год – единственный, когда прием проводился в 5, 6 и 7 классы. Со следующего года поступить можно будет только в пятый класс.

Церемония открытия училища начнется 1 сентября в 09.30. Увидеть ее в прямом эфире можно будет, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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