Легендарные артисты российского кино создадут Аллею звезд в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-31T15:41:30+03:00

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Совсем скоро в Кузбасс приедут кумиры нескольких поколений и популярные молодые артисты. В рамках «Фестиваля народного кино» они заложат в Прокопьевском районе Аллею славы.

Фестиваль народного кино будет проходить в Прокопьевском районе 5 и 6 сентября. гостями фестиваля станут легенды отечественного кинематографа, кумиры нескольких поколений и молодые популярные артисты: Лариса Голубкина, Елена Цыплакова, Юрий Чернов и Аристарх Ливанов, Светлана Тома, Даниил Спиваковский и Вячеслав Манучаров, Ирина Лачина и Иван Замотаев. Во время фестиваля покажут фильмы с участием любимых артистов, можно будет сфотографироваться со своими кумирами, взять автограф.

5 сентября артисты на городской аллее посадят деревья, которые станут началом Аллеи звезд. В этот же день, помимо показа фильмов, гостей фестиваля ждет живое общение со звездами театра и кино. Во время концерта они поделятся воспоминаниями о съемках в легендарных фильмах.

Фильмы будут транслироваться на большом экране и на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU