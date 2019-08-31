2019-08-31T17:19:03+03:00
Общество

Мгновенная карма: кемеровчанин протаранил березу и поплатился за это

Случайный прохожий по-своему наказал дорожного хулигана [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Мгновенная карма: кемеровчанин протаранил березу и поплатился за это. ФОТО: кадр видео Instagram, incident_kuzbassМгновенная карма: кемеровчанин протаранил березу и поплатился за это. ФОТО: кадр видео Instagram, incident_kuzbass
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В Кемерове водитель заехал на газон и врезался в дерево. Неожиданно к нему подошел незнакомец и ударил. Видимо – в отместку за дерево.

Мгновенная карма: кемеровчанин протаранил березу и поплатился за это.Видео: Instagram, incident_kuzbass

Словно мгновенная карма настигла автолюбителя из Кемерова. Очевидцы сняли на видео, как водитель машины вместо того, чтобы припарковаться, заезжает на газон, врезается в растущую на нем березу. Дерево выдерживает удар, а автомобилист сдает назад и паркует автомобиль как надо. Однако через несколько секунд появился еще один мужчина, с воздушным змеем в руках. Он подошел к автомобилю и потребовал у горе-водителя выйти. А потом ударил его по лицу. Автор видео отметил, что инцидент произошел на улице Патриотов.

Подписчики группы incident_kuzbass отметили, что автолюбитель, скорее всего, был нетрезв. «Правильно сделал прохожий! Бухой - езжай на такси!». Другие комментаторы также отметили силу удара прохожего и с возмущением отметили: в том месте, где автомобилист взял на таран дерево, постоянно бегают дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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