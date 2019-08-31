СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-31T17:19:03+03:00

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В Кемерове водитель заехал на газон и врезался в дерево. Неожиданно к нему подошел незнакомец и ударил. Видимо – в отместку за дерево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="816" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/729263" frameborder="0"></iframe> Мгновенная карма: кемеровчанин протаранил березу и поплатился за это.Видео: Instagram, incident_kuzbass

Словно мгновенная карма настигла автолюбителя из Кемерова. Очевидцы сняли на видео, как водитель машины вместо того, чтобы припарковаться, заезжает на газон, врезается в растущую на нем березу. Дерево выдерживает удар, а автомобилист сдает назад и паркует автомобиль как надо. Однако через несколько секунд появился еще один мужчина, с воздушным змеем в руках. Он подошел к автомобилю и потребовал у горе-водителя выйти. А потом ударил его по лицу. Автор видео отметил, что инцидент произошел на улице Патриотов.

Подписчики группы incident_kuzbass отметили, что автолюбитель, скорее всего, был нетрезв. «Правильно сделал прохожий! Бухой - езжай на такси!». Другие комментаторы также отметили силу удара прохожего и с возмущением отметили: в том месте, где автомобилист взял на таран дерево, постоянно бегают дети.

ИСТОЧНИК KP.RU