В овраге у дороги кузбассоцвец нашел мешки с черепами

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-31T18:58:56+03:00

Несколько десятков мешков с костями и другим мусором гниют неподалек от поселка Щебзавод

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Житель города Белово сделал страшную находку. В овраге, расположенном неподалеку от дороги, он обнаружил свалку. А там – десятки мешков с костями, черепами и другим мусором.

Беловчанин уверен: он обнаружил нелегальный скотомогильник. Мужчина рассказал, что ехал по лесной дороге, когда решил ненадолго остановиться. В овраге неподалеку от дороги он обнаружил свалку, рядом с которой было невозможно дышать. Запах исходил от десятков мешков с костями и черепами, кроме того, рядом лежали даже целые туши. Кроме того, рядом валялся другой мусор – в том числе и множество бутылок.

Мужчина опасается, что этот стихийный скотомогильник может стать источником инфекционных заболеваний – например, африканской чумы свиней, бруцеллеза и туберкулеза у животных или даже сибирской язвы, - сообщает портал «Мое Белово».

ИСТОЧНИК KP.RU