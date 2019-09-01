СЕГОДНЯ 04:14 2019-09-01T04:14:04+03:00

Молодой кузбассовец пропал по дороге из Кемерова на Алтай. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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С 27 августа в Кузбассе и в Алтайском крае разыскивают Александра Шатрова. Мужчина выехал из Кемерова, но в Рубцовск так и не приехал.

28-летний Александр Шатров, предположительно, мог отправиться из Кемерова в Рубцовск на попутке. 27 августа он перестал выходить на связь, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серые.

В день исчезновения был одет в синюю футболку, голубые джинсы и черные кроссовки на белой подошве.

Если вам известно местонахождение Александра Шатрова, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU