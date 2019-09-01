СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-01T05:55:57+03:00

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В Кемерове открыли движение на новом участке Московского проспекта. Он свяжет бульвар Строителей с улицей Волгоградской.

В областном центре сдан в эксплуатацию еще один дорожный объект – участок проспекта Московского от бульвара Строителей до улицы Волгоградской. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

-Трехполосную магистраль протяженностью 441 и шириной 10 метров обрамляют пешеходные тротуары. Со стороны домов № 15 и 17 по проспекту Московскому расположилась трехметровая велосипедная дорожка, - рассказали в администрации города.

В мэрии добавили, что вместе с дородными работами проведено благоустройство. Так, придомовые территории украшают газоны площадью свыше 13 тысяч кв. метров. На появятся саженцы клена, ясеня, ивы, яблони, а также кустарники, которые станут живой изгородью. Освещать новую дорогу и тротуары будут 36 светодиодных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU