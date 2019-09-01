В открытии Кемеровского президентского кадетского училища будут участвовать 100 кадетов из Оренбурга

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-01T05:59:26+03:00

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В первый день сентября в Кемерове состоится открытие Президентского кадетского училища. В торжественной церемонии примут участие более ста кадетов из Оренбургского президентского кадетского училища.

Более ста кадетов из Оренбурга уже прибыли в Кузбасс. Вместе с юными кемеровчанами они провели репетиции. Кроме того, гости побывали в кабинетах и учебных аудиториях и отметили, что их сверстникам созданы лучшие условия для обучения и отдыха.

А еще юные оренбуржцы прогулялись по живописным местам Кемерова, побывали на берегу озера Красного и пообщались со сверстниками.

Кроме кадетов, из Оренбургского президентского кадетского училища прибыли педагоги и методисты: они дали коллегам из Кемерова советы, провели консультации и оказали методическую помощь.

Церемония открытия училища начнется 1 сентября в 09.30. Увидеть ее в прямом эфире канала СТС можно будет, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU