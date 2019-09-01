СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-01T07:08:51+03:00

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Кузбассовец чуть не завалил пять опор ЛЭП. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Перед судом предстанет житель села Мазурово Кемеровского района за кражу уголков с ЛЭП. Отсутствие важных опро составляющих обнаружили специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в ходе внепланового обследования линии, снабжающей электричеством поселки Мазурово и Ясногорский.

После обращения в полицию злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель, который уже не раз похищал металлолом. В этот раз его добычей стали 300 метров уголка – это почти 1,5 тонны металла на пяти анкерных опорах высоковольтной линии электропередачи напряжением 35 киловольт.

-Сразу после обнаружения кражи уголков энергетики организовали осмотр 17 километров воздушной линии и ремонтные работы. К ним были привлечены 12 человек и три единицы техники, - рассказали в компании. - Специалисты в кратчайшие сроки восстановили все повреждения.

На предприятии отметили, что главная проблема противоправных действий состоит даже не в причиненном энергетикам ущербе, а в снижении надежность оборудования. Без удерживающих элементов опоры становятся неустойчивыми, особенно при грозах и сильном ветре. Как следствие, потребители могут остаться без электричества. Кроме того, и сам злоумышленник ставит жизнь под угрозу, ведь любой энергообъект – это зона повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU