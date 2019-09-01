СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-01T08:16:11+03:00

На ней можно узнать об этапах становления спасательной службы и пожарной охраны Кузбасса

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В Кемерове открылась пожарно-спасательная выставка. На ней можно узнать об этапах становления спасательной службы и пожарной охраны Кузбасса.

Пять выставочных залов и экспонаты разных периодов от конца 19 века и по наши дни – все это представлено на выставке, которая работает в областном центре. Здесь можно увидеть образцы пожарно-спасательного вооружения и макеты пожарных автомобилей, экспозиции, демонстрирующие ликвидацию различных пожаров, которые происходили на территории области. Также зрители могут оценить современное оборудование, которое используют в своей работе спасатели, горноспасатели, инспекторы ГИМС, специалисты в области гражданской обороны.

-Часть экспонатов в дар выставке передали действующие сотрудники и ветераны МЧС России,- рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Так, например, мариинские огнеборцы подарили настоящий пожарный колокол, который располагался на пожарной каланче первой пожарной команды Кузбасса в городе Мариинск в 1872 году.

Есть на выставке и копия санкт-петербургской пожарной каланчи в миниатюре – настоящий «живой» памятник, отражающий этапы становления пожарной службы, а также уменьшенные копии пожарной техники разных времен – от конной колесницы с бочкой и пожарного корабля до образцов современной техники, пожарные каски прошлых лет, старинный ручной пожарный насос, профилактические материалы, памятки и фильмы давних лет и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU