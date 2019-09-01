СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-01T09:04:34+03:00

Это новая мера поддержки медработников, которая появилась в 2019 году

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В Кузбассе врач скорой помощи получил миллион рублей. Это новая мера поддержки медработников, которая появилась в 2019 году.

Врач станции скорой помощи из Ленинска-Кузнецкого Вениамин Новоселов получил от кузбасских властей выплату в миллион рублей. На нее, начиная с этого года, могут рассчитывать врачи дефицитных специальностей, которые впервые устроились в своей должности в медорганизации области. На поддержу могут рассчитывать, в том числе, и специалисты со средним профобразованием, устроившиеся в ФАПы или станции скорой помощи на селе и в малых городах.

Вениамин Новоселов родился в Ленинске-Кузнецком, здесь же проходил практику во время учебы в Кемеровской медакадемии, а после поступил в ординатору в Томск. Сначала думал, возвращаться обратно в Кузбасс или нет, но принять решение помогал информация о кузбасской программе дефицитных специалистов.

В этом году новые специалисты также пришли на работу в медучреждения Топков, Белова, поселка Грамотеино, деревни Шестаки, Кемеровского, Тисульского и Яшкинского районов.

Выплаты по закону о дефицитных специалистах получили уже 10 кузбассовцев - восемь врачей и два фельдшера, еще столько же медработников сейчас оформляют необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU