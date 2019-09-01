2019-09-01T09:53:00+03:00
Общество

В Кемерове могут установить уличные смартфоны

Об этом в соцсетях рассказал мэр города Илья Середюк
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове могут установить уличные смартфоны.Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове могут установить уличные смартфоны.Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове могут установить уличные смартфоны. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Илья Середюк.

В Центре поддержки предпринимательства областного центра прошла очередная встреча властей с предпринимателями. Такая практика появилась в июне этого года.

-Поднимались вопросы по оформлению документов, установке торговых объектов, аренде помещений, налогообложению, - написал в своем Instagram Илья Середюк. - Бизнесмены также решили воспользоваться моментом и рассказать о стартапах и бизнесе, который может быть полезен для кемеровчан.

Одним из таких интересных предложений стала установка уличных смартфонов в городе. Глава города отметил, что такие аппараты помогут жителям и гостям столицы Кузбасса быть всегда на связи, а также дадут толчок к развитию городского туризма за счет осуществления навигации, предоставления информации о городе и его достопримечательностях.

-Уверен, что высокотехнологичные проекты не только смогут сделать город интересным, но и стимулируют развитие мелкого и среднего бизнеса, - подчеркнул Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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