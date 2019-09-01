СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-01T10:58:28+03:00

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Новокузнецкие школьники ходят по опасной дороге. Городские власти услышали сигнал тревоги от родителей.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провел выездное совещание по безопасному подходу учащихся к школе № 36 Новоильинского района.

-Родители бьют тревогу, что со стороны улицы Космонавтов дети, переходя дорогу, попадают на проезжую часть, - сообщил градоначальник. - Там нет пешеходного перехода. В неудовлетворительном состоянии находится и лестница, по которой спускаются дети с верхних улиц и Березовой рощи. В зимнее время критике подвергается и лестница, которая бывает не почищена. А здесь - дорога!

Сергей Кузнецов дал поручение главе района Денису Елькину и заместителю по взаимодействию с правоохранительными органами Владимиру Смирнову разобраться в ситуации и устранить замечания. Также мэр отметил, что совместно с ГИБДД нужно продумать все до мелочей и по возможности открыть второй вход для ребят в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU