СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-01T13:02:41+03:00

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Шерегеш борется за звание лучшего горнолыжного курорта России. Пока кузбасский поселок расположился на третьем месте.

Журнал National Geographic Traveler ежегодно составляет список лучших туристических направлений среди самых популярных видов отдыха. В этом году в представленном голосовании 24 номинации, одна из которых – «Российский горнолыжный отдых». В числе пяти номинантов там оказался и кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Компанию ему составили Кировск, Приэльбрусье, Архыз и Красная Поляна. Сейчас за кузбасский курорт отдано 16 процентов голосов, он находится не третьем месте, пропустив вперед Приэльбрусье (22 процента) и Красную Поляну (44 процента).

Голосование за лучший горнолыжный курорт продлится до 18 октября 2019 года включительно. Победители будут официально объявлены 28 ноября года на мероприятии National Geographic Traveler Awards 2019, которое состоится в Москве.

Проголосовать могут все желающие, для этого достаточно авторизоваться через учетную запись одной из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU