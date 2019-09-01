СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-01T14:03:15+03:00

Инцидент произошел на пересечении бульвар строителей и улицы Марковцева

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В центре Кемерова автомобиль «Ока» завалил иномарку. Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева.

Здесь столкнулись два автомобиля – отечественная «Ока» и Mazda. На кадрах, которым поделились очевидцы в социальных сетях, видно, что в результате дорожно-транспортного происшествия иномарка вылетела на газон и перевернулась на крышу.

Стоит отметить, что пользователи отнеслись к новости с некоторой долей юмора: «Ока – маленький КамАЗ», «С Окой лучше не связываться, танк», «Тачка – огонь, переживет любую иномарку…».

Сейчас все подробности произошедшего уточнятся сотрудниками Госавтоинспекции. Информации о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU