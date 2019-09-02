2019-09-02T03:03:05+03:00
Происшествия

Нуждается в медицинской помощи: в Кузбассе пропала 17-летняя девушка

Местонахождение подростка неизвестно с 30 августа
Ирина АВТУШКО
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Нуждается в медицинской помощи: в Кузбассе пропала 17-летняя девушка. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза АлертНуждается в медицинской помощи: в Кузбассе пропала 17-летняя девушка. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт
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С 30 августа в Кузбассе разыскивают 17-летнюю Диану Гагарину. Девушка ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пропавшая проживала в деревне Береговая Кемеровского района.

Примет пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Были одета: синяя жилетка, розовая футболка, юбка

- По поиску есть автономные задачи. Звонить инфоргу, - написали волонтеры «Лиза Алерт» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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