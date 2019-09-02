2019-09-02T04:11:29+03:00
Общество

Новокузнечанин принял участие в популярной телевикторине «Своя игра»

Шоу транслируется на популярном телеканале
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанин принял участие в популярной телевикторине «Своя игра». ФОТО: кадр передачи телеканала НТВНовокузнечанин принял участие в популярной телевикторине «Своя игра». ФОТО: кадр передачи телеканала НТВ
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В этом году передаче «Своя игра» исполнилось 25 лет. Начало года было ознаменовано серией юбилейных игр, в рамках которых между собой встречались сильнейшие игроки последних лет.

По завершению серии формат игры был обновлен – между собой встречались дебютанты. Среди них оказался и новокузнечанин Леонид Панюков. Его соперниками стали программист из Москвы Анна Карпелевич и муниципальный служащий из Лобни Алексей Игнатович.

56-летний энергетик, который, по его словам, сейчас работает в Москве, смог дойти до финала, но уступил своим соперникам о общему количеству очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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