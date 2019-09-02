Новокузнечанин принял участие в популярной телевикторине «Своя игра»

СЕГОДНЯ 04:11 2019-09-02T04:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году передаче «Своя игра» исполнилось 25 лет. Начало года было ознаменовано серией юбилейных игр, в рамках которых между собой встречались сильнейшие игроки последних лет.

По завершению серии формат игры был обновлен – между собой встречались дебютанты. Среди них оказался и новокузнечанин Леонид Панюков. Его соперниками стали программист из Москвы Анна Карпелевич и муниципальный служащий из Лобни Алексей Игнатович.

56-летний энергетик, который, по его словам, сейчас работает в Москве, смог дойти до финала, но уступил своим соперникам о общему количеству очков.

ИСТОЧНИК KP.RU