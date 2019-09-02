Аттракцион сломался во время катания в Новокузнецке
Вечером 1 сентября в новокузнецком парке имени Гагарина произошло ЧП. По словам очевидцев, один из аттракционов сломался прямо во время катания.
Очевидцы сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось около 18:30. Посетители парка катались на аттракционе «Торнадо», где небольшой поезд из нескольких вагончиков на большой скорости едет по наклонным рельсам с крутыми поворотами.
ЧП произошло в Парке Гагарина. ФОТО nk.life
- Раздался грохот, людей эвакуировали, аттракцион закрыли, пострадавших нет, - цитирует слова одного из очевидцев nk.life.
Предположительно, во время движения поезд соскочил с направляющей и ударился о площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU