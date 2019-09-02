2019-09-02T05:08:07+03:00
Происшествия

Аттракцион сломался во время катания в Новокузнецке

ЧП произошло в Парке Гагарина
Екатерина РОМАНОВА
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Аттракцион сломался во время катания в Новокузнецке. ФОТО nk.lifeАттракцион сломался во время катания в Новокузнецке. ФОТО nk.life
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Вечером 1 сентября в новокузнецком парке имени Гагарина произошло ЧП. По словам очевидцев, один из аттракционов сломался прямо во время катания.

Очевидцы сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось около 18:30. Посетители парка катались на аттракционе «Торнадо», где небольшой поезд из нескольких вагончиков на большой скорости едет по наклонным рельсам с крутыми поворотами.

ЧП произошло в Парке Гагарина. ФОТО nk.life

ЧП произошло в Парке Гагарина. ФОТО nk.life

- Раздался грохот, людей эвакуировали, аттракцион закрыли, пострадавших нет, - цитирует слова одного из очевидцев nk.life.

Предположительно, во время движения поезд соскочил с направляющей и ударился о площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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