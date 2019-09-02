СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-02T07:59:33+03:00

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В Кемерове пассажирам авиарейсов пришлось заплатить 83 тысячи рублей. Долги взыскали судебные приставы.

Судебные приставы в рамках акции «Собери ребенка в школу» проверили пассажиров утренних рейсов аэропорта имени Леонова на наличие задолженности. Все они направлялись в Москву. Из 333 человек двое оказались должниками. Чтобы не срывать поездку, они предпочли оплатить долги на месте – это 83 тысячи рублей.

УФССП России по Кемеровской области рекомендует кузбассовцам перед планированием поездки ознакомиться с информацией в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте судебных приставов.

-Перед тем, как отправиться в длительное путешествие за пределы государства, необходимо проверить себя и своих близких на наличие задолженности, - отметили в ведомстве. - На сегодняшний день в Кузбассе в праве выезда за пределы Российской Федерации уже ограничены 68 678 должников.

ИСТОЧНИК KP.RU