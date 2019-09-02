СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-02T11:39:30+03:00

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В Ленинске-Кузнецком женщина ударила ребенка кулаком в лицо. Информацией о произошедшем в соцсетях поделились очевидцы произошедшего.

Инцидент случился 31 августа около 19.00 в одном из дворов по улице Ленина. По словам очевидцев, в тот вечер дети играли на площадке. Один из них решил напугать девочку, подошел к ней со спину и сказал «Буууу». Девочка пожаловалась своей матери. Та решила разобраться с детьми.

«Дети сидели на лавочке и смотрели мультфильмы с телефона, - написал один из очевидцев в паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112». - Гражданка Х подбежала и начала наносить удары кулаком по лицу первому сидевшему ребенку. Ребенок закрыл голову руками, гражданка Х нанесла еще несколько ударов по рукам ребенка».

Еще один ребенок хотел снять произошедшее на видео, однако женщина разбила его телефон. По словам свидетелей ситуации, пострадавшим детям 10 и 11 лет.

Сейчас в произошедшем инциденте разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU