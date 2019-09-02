СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-02T10:54:30+03:00

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В Белове экс-сотрудник колонии передавал заключенным запрещенные предметы.

Взамен он получал денежное вознаграждение.

Младший инспектор группы отдела безопасности исправительной колонии Белова признан виновным в получении взятки. Следствием установлено, что сотрудник колонии сам предложил одному из заключенных проносить для него запрещенные предметы. Тот согласился и попросил жену перечислять денежные суммы на банковскую карту инспектора.

-Как только деньги поступали на карту сотрудника, осужденный говорил, какие предметы ему необходимо передать для пользования, и также пояснял, сколько из перечисленной суммы сотрудник колонии может взять себе, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Так, обвиняемый получил около 25 тысяч рублей для личных нужд, а на остальные деньги покупал запрещенные предметы: сотовый телефон, sim-карты, жидкость для электронных сигарет.

Злоумышленника вычислили сотрудники управления собственной безопасности областного ГУФСИН. Материалы по факту получения взятки были переданы в следственные органы. Мужчина свою вину признал. Приговором суда ему назначен штраф в размере 241 500 рублей, также в течение двух лет он не может занимать должности в правоохранительных органах и системе ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU