2019-09-02T11:27:07+03:00
Происшествия

Уходил от столкновения: в Кемерове иномарка вылетела с моста

При ДТП пострадали машина и мост
Екатерина РОМАНОВА
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Уходил от столкновения: в Кемерове иномарка вылетела с моста. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Уходил от столкновения: в Кемерове иномарка вылетела с моста. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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В воскресенье вечером кемеровчане стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Иномарка врезалась в опору моста и скатилась вниз, в сторону реки.

Очевидцы отметили, что машина не успела затормозить перед ограждением Университетского моста в Кемерове и скатилась вниз. На месте работали сотрудники ГИБДД. После того, как горожане разместили в соцсетях последствия аварии, комментаторы начали высказывать предположения, в каком состоянии до аварии и после находился водитель.

- В воскресенье, 1 сентября, 22:10 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при возникновении опасности для движения не принял необходимых мер вплоть до остановки транспортного средства, из-за чего совершил наезд на опору моста. В ДТП пострадавших нет, - прокомментировали в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Автомобиль пробил ограждение и скатился под мост. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Автомобиль пробил ограждение и скатился под мост. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

К слову, на момент аварии водитель иномарки был трезв. Сам он сообщил, что снес ограждение моста из-за того, что уходил от столкновения с другим автомобилем. Все обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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