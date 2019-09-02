2019-09-02T12:00:35+03:00
Общество

Новые автобусные маршруты появятся в Кемерове

Об этом сообщил глава города Илья Середюк
Мария КОЛОСОВА
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Новые автобусные маршруты появятся в КемеровеНовые автобусные маршруты появятся в КемеровеФото: Юлия НАУМЕНКО
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В Кемерове запустят новые автобусные маршруты. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

О том, как будет развиваться городской пассажирский транспорт, Илья Середюк рассказал в рамках еженедельной итоговой программы на своей странице в соцсетях.

-По проспекту Московскому в сторону микрорайона Шалготорьян мы в ближайшее время запустим автобусные маршруты. Именно поэтому мы предусмотрели парковочные карманы и в ближайшее время там появятся павильоны для ожидания автобусов, -рассказал Илья Середюк.

Напомним, что на прошлой неделе в Кемерове открыли движение на новом участке проспекта Московский, который свяжет между собой бульвар Строителей с улицей Волгоградской. Также в областном центре появилась новая кольцевая развязка, которая соединила бульвар Строителей, проспекты Притомский и Московский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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