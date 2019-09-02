СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-02T12:48:26+03:00

Также он вел с ними переписку на откровенные темы

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Кемеровчанин рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото. Также он вел с ними переписку на откровенные темы.

В Кемерове осудили 31-летнего мужчину за преступление сексуального характера против несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Как установили следователи, с октября по декабрь 2017 года со своей страницы в соцсетях он переписывался на интимные темы с девочками-подростками.

-Он отправлял им фотографии и видеофайлы интимного характера, - рассказали в СУ СК россии по Кемеровской области. - О преступной деятельности мужчины стало известно весной 2018 года, когда родители одной из девочек заметили ее переписку со взрослым мужчиной. Они обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали, свою вину он признал, со следствием сотрудничал. Психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная мужчине, показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях. Судом кемеровчанину назначено 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU