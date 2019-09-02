2019-09-02T13:39:39+03:00
Происшествия

В Новокузнецке водитель маршрутки сбил пешехода

Женщина получила тяжелые травмы, но выжила
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке водитель маршрутки сбил пешеходаВ Новокузнецке водитель маршрутки сбил пешеходаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новокузнецке водитель маршрутки сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы, но выжила.

В Новокузнецке вынесли приговор местному жителю за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Установлено, что в феврале этого года мужчина, управляя автобусом марки ПАЗ, отвлекся от ситуации на дороге и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. В результате она получила травмы, которые судебно-медицинская экспертиза позже квалифицировала как тяжкий вред здоровью.

-После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок в один год и шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на год, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также осужденный должен будет выплатить пострадавшей женщине 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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