2019-09-02T15:10:05+03:00
Общество

Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Кузбассе на неделе

Синоптики дали прогноз на 3-6 сентября
Ирина АВТУШКО
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Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Кузбассе на неделеДожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Кузбассе на неделеФото: Евгения ГУСЕВА
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Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Кузбассе на неделе. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на 3-6 сентября.

На смену последним теплым августовским дням пришла осенняя прохлада. Температура понижается, а по ночам уже возможны заморозки. Во вторник, 3 сентября, днем по области ожидается +16…+21 градусов тепла, ночью температура понизится до +3…+8 градусов. В низинах могут наблюдаться заморозки до -1 градуса. Местами в пройдут небольшие и умеренные дожди.

В среду днем температура опустится до +13…+18 градусов, ночью, как и сутками ранее, ожидается +3…+8 градусов выше нуля, возможны заморозки. Также возможны дожди, а местами и грозы.

В четверг погода снова не порадует – будет всего +12…+17 градусов днем и +4…+9 градусов тепла ночью. Вероятность дождей и гроз сохраняется.

В пятницу днем чуть потеплеет, до +15…+20 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +7…+12 градусов. В этот день тоже не лишним будет прихватить с собой зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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