СЕГОДНЯ 03:31 2019-09-03T03:31:39+03:00

Нуждается в помощи: в Кемерове пропал 33-летний мужчина. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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В последние дни августа в Кемерове пропал 33-летний мужчина. Разыскивающие его волонтеры сообщили о том, что он нуждается в медицинской помощи.

33-летний Александр Святов пропал в городе Кемерово. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с 28 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в синюю олимпийку, темно-синюю майку, темно-синие джинсы и черные джинсы.

Волонтеры «Лизы Алерт» сообщают о том, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение Александра Святова или вы готовы помочь в его поисках, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU