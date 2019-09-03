2019-09-03T03:31:39+03:00
Происшествия

Нуждается в помощи: в Кемерове пропал 33-летний мужчина

Александра Святова разыскивают с 28 августа
Екатерина РОМАНОВА
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Нуждается в помощи: в Кемерове пропал 33-летний мужчина. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Нуждается в помощи: в Кемерове пропал 33-летний мужчина. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В последние дни августа в Кемерове пропал 33-летний мужчина. Разыскивающие его волонтеры сообщили о том, что он нуждается в медицинской помощи.

33-летний Александр Святов пропал в городе Кемерово. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с 28 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в синюю олимпийку, темно-синюю майку, темно-синие джинсы и черные джинсы.

Волонтеры «Лизы Алерт» сообщают о том, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение Александра Святова или вы готовы помочь в его поисках, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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