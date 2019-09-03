Ни царапинки: две женщины на легковушке попали под грузовик на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 04:23 2019-09-03T06:32:34+03:00

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На автодороге, связывающей Кемерово и Мариинск, в понедельник, 2 сентября столкнулись Daewoo Matiz и фура. В момент столкновения автомобилей в иномарке находились две женщины.

О том, что на автодороге Кемерово - Мариинск случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы. Они сняли на фото последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка после столкновения оказалась зажата между фурой и отбойником. В машине в тот момент находились две женщины - обе не только остались живы, но и не получили серьезных травм.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло в 16.40 в Чебулинском районе, на 407-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

- По предварительным данным, 58-летний водитель, управлявший Daewoo Matiz, выехала на полосу встречного движения перед близко идущим автомобилем Volvo FH, в результате чего произошло столкновение, - рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП 48-летняя пассажирка легкового автомобиля получила легкие травмы.

Один из комментаторов соцсети заметил: похоже, девушки родились в рубашке, причем одной на двоих.

- С начала 2019 года в Кузбассе было привлечено 3850 водителей за выезд на полосу встречного движения, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - Хочу напомнить автолюбителям о том, что необходимо соблюдать ПДД. А прежде, чем совершать обгон, необходимо убедиться в безопасности маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU