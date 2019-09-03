СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-03T07:45:16+03:00

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Кузбассовцы задолжали по алиментам более 5 миллиардов рублей. Должником является каждый 119-й житель области.

По данным УФССП по Кемеровской области, сегодня 22 487 жителей имеют задолженность по алиментам. На исполнении в ведомстве находится 25 895 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 5 миллиардов 1 миллион рублей.

-За семь месяцев 2019 года окончено 9 247 исполнительных производств на сумму 678 миллионов рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. – Средняя сумма задолженности по одному исполнительному производству о взыскании алиментов составляет 190 тысяч рублей. В праве выезда за пределы России ограничены 20 730 алиментщиков, в праве управления транспортным средством - 3 436 человек.

Лидерство среди городов, где проживают должники, удерживает Новокузнецк (4665 человек), далее следует Кемерово (2942 человека), Белово – (1920человек) и Прокопьевск (1857 человек). Меньше всего должников в Тяжинcком районе - 191 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU