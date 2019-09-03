СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-03T08:26:58+03:00

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Кемеровский бассейн «Лазурный» откроется в ноябре. Руководство спорткомплекса рассказало о его состоянии.

Исполнительный директор СК «Лазурный» Николай Ярощук рассказал представителям средств массовой информации, почему сейчас бассейн закрыт и что стало этому причиной. По это словам, в 2018 году было проведено обследование здание, которое выявило дефекты в несущей стене здания. Ее планируют открыть уже в сентябре. Также, как оказалось, в ремонте нуждается и сама чаша бассейна. Сейчас ремонтные работы на объекте продолжаются.

Напомним, что ранее в городе активно распространялись слухи о том, что «Лазурный» могут вообще не открыть.

-У нас нет цели закрыть бассейн или сделать какую-то реорганизацию – у нас есть цель сделать качественный ремонт, – отметил Николай Ярощук

Он добавил, что все запланированные работы будут завершены с 1 ноября 2019 года.

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU