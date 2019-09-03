В Кемерове пройдет День кедровой шишки

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-03T11:39:43+03:00

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В Кемерове проведут День кедровой шишки, посвященный Ореховому Спасу и окончанию сбора шишки в Кузбассе. Фестиваль народного творчества и городская ярмарка кедровых орехов пройдет 7 сентября.

Как рассказали в городской администрации, День кедровой шишки будет проходить 7 сентября в жилом районе Кедровка. Начало в 12 часов на площади перед Домом культуры «Содружество». В рамках фестиваля горожане смогут поучаствовать в конкурсах, в выставке семейного творчества и выставке-продаже изделий ремесленников из дерева и бересты. Там же можно будет купить изделия ремесленников из дерева и бересты, кедровые орехи, масло и другую продукцию кузбасских фермеров. На сцене рядом с Домом культуры выступят творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU