2019-09-03T11:39:43+03:00
Общество

В Кемерове пройдет День кедровой шишки

На площади соберутся фермеры и ремесленники
Леонид АНДРЕЕВ
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В Кемерове пройдет День кедровой шишкиВ Кемерове пройдет День кедровой шишкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кемерове проведут День кедровой шишки, посвященный Ореховому Спасу и окончанию сбора шишки в Кузбассе. Фестиваль народного творчества и городская ярмарка кедровых орехов пройдет 7 сентября.

Как рассказали в городской администрации, День кедровой шишки будет проходить 7 сентября в жилом районе Кедровка. Начало в 12 часов на площади перед Домом культуры «Содружество». В рамках фестиваля горожане смогут поучаствовать в конкурсах, в выставке семейного творчества и выставке-продаже изделий ремесленников из дерева и бересты. Там же можно будет купить изделия ремесленников из дерева и бересты, кедровые орехи, масло и другую продукцию кузбасских фермеров. На сцене рядом с Домом культуры выступят творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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