2019-09-03T18:19:44+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сбил двух женщин на пешеходном переходе

Одной из пострадавших нанесен тяжкий вред здоровью
ЯНА ПОПОВА
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Новокузнечанин сбил двух женщин на пешеходном переходеНовокузнечанин сбил двух женщин на пешеходном переходеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новокузнецке автомобилиста, сбившего двух женщин на «зебре», оправят под суд. Одной из пострадавших нанесен тяжкий вред здоровью.

Авария произошла в январе этого года. Две женщины, выйдя из трамвая, переходили проспект Металлургов по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист, пытаясь объехать резко затормозившую перед «зеброй» машину, не справился с управлением и сбил пешеходов.

В результате с тяжелыми травмами одна из пострадавших оказалась в больнице, другая получила травмы средней степени тяжести. Полицейские задержали водителя

– В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Новокузнецка. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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