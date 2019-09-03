В Кузбассе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-03T19:19:10+03:00

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Кемерово станет площадкой для Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия пройдут в ближайшую пятницу, 6 сентября.

Место проведения – Бульвар Строителя. С 15:00 и до самого вечера гости смогут поучаствовать в различных конкурсах, розыгрышах призов, квестах и спартакиадах, а также проверить свои знания в области энергосбережения и выполнить задания на энергосберегающую тему.

Кроме того, в линейном парке будет работать мини-выставка предприятий ТЭК. На ней компании представят свои разработки в области энергосбережения.

– В этом году дополнительный акцент будет сделан на теме 100-летия реализации плана ГОЭЛРО. В рамках поддержки развития рынка газомоторного топлива в программу фестиваля #ВместеЯрче в Кузбассе включена демонстрация техники, использующей природный газ, – сообщают в администрации Кемеровской области.

Также на фестивале посветят в студенты обучающихся института энергетики Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева и наградят победителей регионального этапа конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU