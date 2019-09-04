У волейбольного клуба «Кузбасс» появился зверский логотип
Начиная с нового сезона, символом волейбольной команды «Кузбасс» станет медведь. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.
Животное выбрано не случайно. Именно медведь как символ отражает основные особенности командного духа «Кузбасса» – силу, выносливость и готовность отстоять удар. Также в новом сезоне акцент будет сделан на темно-синем, оранжевом и сером цветах в символике клуба.
- Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 года мы входим с новым логотипом. Медведь символ Сибири, силы и уверенности, - рассказал исполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако.
Напомним, что кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» стал известен на всю страну в этом году благодаря тому, что обыграл казанский «Зенит» и стал чемпионом национального первенства.
ИСТОЧНИК KP.RU