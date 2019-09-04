У волейбольного клуба «Кузбасс» появился зверский логотип

СЕГОДНЯ 03:04 2019-09-04T03:04:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с нового сезона, символом волейбольной команды «Кузбасс» станет медведь. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.

Животное выбрано не случайно. Именно медведь как символ отражает основные особенности командного духа «Кузбасса» – силу, выносливость и готовность отстоять удар. Также в новом сезоне акцент будет сделан на темно-синем, оранжевом и сером цветах в символике клуба.

- Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 года мы входим с новым логотипом. Медведь символ Сибири, силы и уверенности, - рассказал исполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако.

Напомним, что кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» стал известен на всю страну в этом году благодаря тому, что обыграл казанский «Зенит» и стал чемпионом национального первенства.

ИСТОЧНИК KP.RU