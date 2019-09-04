2019-09-04T06:38:52+03:00
Общество

В Новокузнецком цирке покажут Ольгу Бузову

О предстоящем выступлении певица сообщила в соцсетях
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецком цирке покажут Ольгу Бузову.Фото: Ольга Бузова/InstagramВ Новокузнецком цирке покажут Ольгу Бузову.Фото: Ольга Бузова/Instagram
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В октябре этого года в Новокузнецке выступит знаменитая певица Ольга Бузова. Об этом исполнительница написала в своем Instagram.

«Ну что я могу сказать, сил мне. С нетерпением жду встречи с вами в ваших городах. Принимай меня. На носу осенние гастроли, и по просьбам трудящихся публикую…» - пишет певица в своем Instagram.

Далее в сообщении Бузова озвучила список городов, где планируются выступления. Первая часть гастролей артистки стартует 7 сентября в Москве и завершится 20 октября в Казани. В Новокузнецке концертная программа пройдет 2 октября, площадкой выбран городской цирк. Билеты можно будет забронировать заранее.После этого певица отправится в Омск, Барнаул и Красноярск.

Отметим, исполнительница ранее была известна своим многолетним участием в нашумевшем реалити-шоу «Дом-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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