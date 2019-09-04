Из-за угрозы взрыва в кузбасском городе эвакуировали почтовое отделение

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-04T07:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Около девяти часов утра специалисты центрального почтового отделения были вынуждены прекратить работу и эвакуировать всех посетителей. Позже к почте прибыли все экстренные службы города.

Сотрудники МЧС, полиции, врачи скорой помощи и кинологи с собакой прибыли на место ЧП в считанные минуты. Они обследовали все помещения почтового отделения, обращая особое внимание на одну из посылок. Важную роль в этом играла специально обученная служебно-разыскная собака. На почте не было обнаружено ни одного опасного предмета, и вскоре учреждение вновь заработало.

посылка оказалась безопасной. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса"

Причиной же эвакуации стала одна из посылок. В какой-то момент она неожиданно начала вибрировать. После того как стражи порядка убедились, что посылка не представляет опасности и вскрыли ее, оказалось, что в ней находилась машинка для стрижки волос.

ИСТОЧНИК KP.RU