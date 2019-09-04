Из-за угрозы взрыва в кузбасском городе эвакуировали почтовое отделение
Около девяти часов утра специалисты центрального почтового отделения были вынуждены прекратить работу и эвакуировать всех посетителей. Позже к почте прибыли все экстренные службы города.
Сотрудники МЧС, полиции, врачи скорой помощи и кинологи с собакой прибыли на место ЧП в считанные минуты. Они обследовали все помещения почтового отделения, обращая особое внимание на одну из посылок. Важную роль в этом играла специально обученная служебно-разыскная собака. На почте не было обнаружено ни одного опасного предмета, и вскоре учреждение вновь заработало.
посылка оказалась безопасной. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса"
Причиной же эвакуации стала одна из посылок. В какой-то момент она неожиданно начала вибрировать. После того как стражи порядка убедились, что посылка не представляет опасности и вскрыли ее, оказалось, что в ней находилась машинка для стрижки волос.
ИСТОЧНИК KP.RU