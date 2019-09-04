Маленький ребенок пострадал при столкновении автомобилей на кемеровской улице

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-04T06:51:08+03:00

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Вечером во вторник, 3 сентября, в Кемерове произошло ДТП, невольным участниками которого стал маленький ребенок. На одном из перекрестков столкнулись два автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 17:00 на проспекте Ленина возле остановки «Фабричная». Два автомобиля столкнулись неподалеку от дома №75. В одном из автомобилей в момент столкновения находился маленький ребенок.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ -2114 двигался по проспекту Ленина со стороны улицы 9 января. При повороте налево он не пропустил встречный автомобиль Toyota Camry и произошло столкновение, - сообщает подробности областная Госавтоинспекция. – В результате ДТП получили травмы пассажиры отечественного автомобиля, 25-летняя женщина и 3-летний ребенок. Обоим оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД напоминают кузбассовцам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах и быть предельно внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU