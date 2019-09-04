За шалости руфера из Кемерова придется платить его родителям

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-04T07:57:59+03:00

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17-летний подросток из Кемерова решил прославиться показной смелостью. Юноша снимал на видео то, как повисает на руках на крышах домов.

Подросток из Кемерова решил развивать свою страничку в соцсетях и ради лайков и просмотров стал записывать видео. Он снимал, как выполняет опасные трюки: повисает на крыше многоэтажного дома, держась руками за кровельные перила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727816" frameborder="0"></iframe> Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

Стала ли его страничка популярной, пока не известно. Зато точно известно, что ценой такой популярности стало общение с представителями правоохранительных органов. А так как подросток является несовершеннолетним, за все шалости придется отвечать не только ему, но и его родителям. Вместе с мамой они уже побывали на беседе в полиции. И если парень отделался строгим разговором и обещаниями «больше так не делать», то в отношении родителей составлен протокол о невыполнении обязанностей. Теперь им грозит штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU