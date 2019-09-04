2019-09-04T11:24:49+03:00
Происшествия

Кузбассовец заступился за чужую жену и убил ее супруга

За превышение пределов самообороны мужчина может лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец заступился за чужую жену и убил ее супругаКузбассовец заступился за чужую жену и убил ее супругаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Один из жителей Кузбасса поссорился с супругой и ударил ее ножом. Знакомый этой семейной пары заступился за женщину и убил ее супруга.

Алкоголь и начавшаяся из-за этого ссора сломали жизнь сразу троих людей. В один из апрельских дней 38-летний житель Гурьевска пришел в гости к своим знакомым. Они распивали спиртные напитки, и в какой-то момент 58-летний хозяин дома поругался со своей сожительницей. Он схватил нож и ударил свою супругу. Гость решил заступиться за женщину и забрал у ее гражданского мужа нож. К счастью, ранение не угрожало жизни хозяйки дома.

Мужчине это не понравилось, и он, схватив палку, принялся наносить гостю удары. Тот решил защитить уже себя и ударил ножом хозяина дома . Раненый потерпевший выбежал на улицу, упал возле дома и спустя некоторое время умер. Тело обнаружил утром один из местных жителей - он же вызвал полицию.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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