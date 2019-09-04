Кузбассовец с классной фамилией совершил неклассный поступок
Вячеслава Класса разыскивает полиция
Кузбассовец с классной фамилией совершил неклассный поступок. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Кузбасская полиция объявила в розыск 28-летнего Вячеслава Класса. Его обвиняют в совершении кражи.
28-летний Вячеслав Класс разыскивается сотрудниками полиции. Мужчина, не имеющий постоянного места жительства, обвиняется в совершении кражи. В настоящее время он скрывается от следствия.
Если вам известно местонахождение Вячеслава Класса, сообщите об этом сотрудникам полиции Анжеро-Судженского городского округа. Конфиденциальность гарантируется!
Сделать это можно по телефонам: 8-(3845)-36-46-45 либо «02».
ИСТОЧНИК KP.RU