2019-09-04T09:33:08+03:00
Происшествия

Кузбассовец с классной фамилией совершил неклассный поступок

Вячеслава Класса разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец с классной фамилией совершил неклассный поступок. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец с классной фамилией совершил неклассный поступок. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Кузбасская полиция объявила в розыск 28-летнего Вячеслава Класса. Его обвиняют в совершении кражи.

28-летний Вячеслав Класс разыскивается сотрудниками полиции. Мужчина, не имеющий постоянного места жительства, обвиняется в совершении кражи. В настоящее время он скрывается от следствия.

Если вам известно местонахождение Вячеслава Класса, сообщите об этом сотрудникам полиции Анжеро-Судженского городского округа. Конфиденциальность гарантируется!

Сделать это можно по телефонам: 8-(3845)-36-46-45 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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