СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-04T11:27:28+03:00

В Кемерове мошенники похитили у пенсионеров более 300 тысяч рублей. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кемерове полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших у пенсионеров более 300 тысяч рублей. Они попадали в квартиры под предлогом проверки системы вентиляции.

В отделение полиции поступило пять заявлений от пожилых людей. Они сообщили, что две женщины обращались к потерпевшим с просьбой разрешить пройти в квартиру и проверить систему вентиляции. Доверчивые пенсионеры пускали мошенниц в дом. Пока одна отвлекала внимание хозяев, другая похищала сбережения и ценные вещи.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Мы настоятельно рекомендуем кемеровчанам рассказать о данных злоумышленницах и способе совершаемых ими преступлений пожилым родственникам и несовершеннолетним, а также о том, что не следует впускать в свое жилище посторонних, кем бы они ни представлялись, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Если вам что-либо известно о злоумышленницах или месте их нахождения, сообщить об этом по телефонам:

8-(3842)-52-50-29, 35-99-04, 52-12-17 или 8-999-648-1432.

ИСТОЧНИК KP.RU