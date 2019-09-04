В Кемерове мошенники похитили у пенсионеров более 300 тысяч рублей
В Кемерове полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших у пенсионеров более 300 тысяч рублей. Они попадали в квартиры под предлогом проверки системы вентиляции.
В отделение полиции поступило пять заявлений от пожилых людей. Они сообщили, что две женщины обращались к потерпевшим с просьбой разрешить пройти в квартиру и проверить систему вентиляции. Доверчивые пенсионеры пускали мошенниц в дом. Пока одна отвлекала внимание хозяев, другая похищала сбережения и ценные вещи.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Мы настоятельно рекомендуем кемеровчанам рассказать о данных злоумышленницах и способе совершаемых ими преступлений пожилым родственникам и несовершеннолетним, а также о том, что не следует впускать в свое жилище посторонних, кем бы они ни представлялись, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.
Если вам что-либо известно о злоумышленницах или месте их нахождения, сообщить об этом по телефонам:
8-(3842)-52-50-29, 35-99-04, 52-12-17 или 8-999-648-1432.
ИСТОЧНИК KP.RU