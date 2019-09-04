На Кузбасской трассе участниками ДТП стали конь и корова

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-04T12:47:44+03:00

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На Кузбасской трассе произошла серьезная авария, участниками которой стали конь и корова. Животные и их хозяева остались живы.

Об аварии рассказала знакомая пострадавших в социальной сети. По ее словам, семья ехала из Архангельска в Усть-Илимск с коневозкой, в которой были размещены корова и конь. Однако на въезде в город их догнал автомобилист и спровоцировал ДТП, скинув их с дороги.

– Конь получил сильные ссадины и психологическую травму. Раньше он был спокойный, как слон, а сейчас крушит все на своем пути. Одна из пассажиров, Анастасия, обратилась в травмпункт с жалобами на головную боль и боли в спине. Их машина теперь – груда металла: лопнула рама и повело все, что можно. Деньги потрачены, поэтому добраться до дома без посторонней помощи им практически невозможно, – сообщает автор поста.

Животные и пассажиры остались в живых, коню нанесены телесные увечья. Однако автомобиль и коневозка сильно пострадали. Поэтому потерпевшим пришлось временно остановиться в Кемерове. Коня приняла местная конюшня, а корову хозяева забрали с собой.

Участникам инцидента необходимо добраться до Красноярска или Тайшета вместе с конем. Тогда они смогут вернуться домой на грузовике. Для этого им необходима помощь кемеровчан.

Если вы готовы оказать посильную помощь семье, обращайтесь по телефону 8-924-600-2821.

ИСТОЧНИК KP.RU