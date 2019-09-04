2019-09-04T13:34:45+03:00
Происшествия

В кузбасской школе обрушился потолок

Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасской школе обрушился потолок. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"В кузбасской школе обрушился потолок. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"
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В первые дни учебного года в кузбасской школе обрушился потолок. Один из очевидцев опубликовал в соцсетях фотографию с места происшествия.

В какой именно день произошло ЧП, очевидец не сообщает. Однако он отмечает, что участок, где обрушилась штукатурка, прикрыт подручными средствами.

«Школа № 15 в Камешках. Обвалился потолок, типа, прикрыли, ограждений нет... Да и вообще школа вся в плачевном состоянии, особенно потолок...» - написал автор фото в соцсети.

Впрочем, в администрации города отметили, что потолок не представляет опасности. Более того, уже начались ремонтные работы, и в скором времени рабочие заменят деревянные балки, потолок обошьют гипсокартонном и отштукатурят. В ближайших планах – ремонт кровли школы.

- Перед началом учебного года проверялась готовность всех образовательных учреждений. Здание школы было принято проверяющими службами и не представляет угрозы жизни и здоровью, цитирует пресс-центр администрации города слова начальника МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» Сергея Ненилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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