"Всем внимание!": в Кузбассе раздастся вой сирены
Учения назначены на 16 сентября
"Всем внимание!": в Кузбассе раздастся вой сиреныФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В понедельник, 16 сентября, в Кузбассе раздастся вой тревожной сирены. Учения пройдут во всех городах области.
Сигнал означает: «Внимание всем!». Услышав его, жители региона и обслуживающий персонал разных организаций должны включить приемники проводного вещания: радио и телевизор – для прослушивания экстренных сообщений.
По данным Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области, проверка работы системы оповещения всех уровней управления гражданской обороны проводится для поддержания трудоспособности оборудования. При обнаружении неполадок в системе они могут быть сразу устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU