2019-09-04T15:02:12+03:00
Спорт

Тренер волейбольного клуба «Кузбасс» покинет команду

Теперь он займет должность главного тренера сборной России
ЯНА ПОПОВА
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Тренер волейбольного клуба «Кузбасс» покинет команду. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс".Тренер волейбольного клуба «Кузбасс» покинет команду. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс".
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Главный тренер волейбольной команды «Кузбасс», Туомас Саммелвуо, больше не будет готовить кемеровских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У наставника «Кузбасса» был действующий пятилетний контракт, действующий до конца сезона 2021/2022. Однако планы были нарушены. Теперь Туомас Саммелвуо будет тренировать спортсменов из сборной России по волейболу.

Напомним, Туомас Саммелвуо возглавил команду перед началом сезона 2016/2017. За время работы спортсмены клуба под руководством финского специалиста завоевали серебряные медали Кубка России в 2017 году, дебютировали в Кубке ЕКВ, где дошли до полуфинала, а также впервые в истории клуба стали чемпионами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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